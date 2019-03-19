Сбербанк 19 марта проведет заседание наблюдательного совета. Среди вопросов — утверждение кандидатов в новый состав совета на должность президента — председателя правления банка. Изменений в руководстве госбанка не планируется, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, наблюдательный совет будет рекомендовать акционерам переизбрать Германа Грефа.

Полномочия Грефа истекают в ноябре этого года: у него четырехлетний контракт. Последний раз акционеры переизбирали его в 2015 году, это стало третьим сроком для Грефа на посту руководителя Сбербанка.

Когда Греф пришел в Сбербанк, он обладал прежде всего административным ресурсом, встроенностью во власть, вспоминает сопредседатель «Деловой России», председатель комитета по взаимодействию с миноритариями Сбербанка Антон Данилов-Данильян, сейчас же у него есть опыт и квалификация, умение общаться с инвесторами и решать поставленные задачи.

«Инвесторы — частные, иностранные — видят трансформацию, которая произошла со Сбербанком под руководством Грефа, и оценивают его работу очень высоко. Инвесторы и акционеры считают, что Греф — оптимальная кандидатура, и боятся, что по каким-то политическим соображениям он уйдет с должности президента Сбербанка», — говорит Данилов-Данильян. Вряд ли его кто-то сможет сейчас заменить, признает он.



Во время следующего срока Грефу придется заниматься дальнейшим превращением Сбербанка из чисто финансовой, банковской структуры в мощнейшую IT-компанию мирового уровня, уверен Данилов-Данильян. Греф давно ставит такую цель. Если бы Сбербанк был IT-компанией, он стоил бы втрое дороже, говорил он в декабре. Как экосистема он даже может отказаться от использования слова «банк» в названии и объединить свои продукты под брендом «Сбер».

За последние пять лет в России сильно изменилась макроэкономическая ситуация, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов, пройдены жесточайший кризис, значительная девальвация, падение цен на нефть, расчистка банковского рынка. «Несмотря на эти сложные условия, Сбербанк стабильно продолжает зарабатывать доходность на капитал выше 20%. Это, несомненно, заслуга тех решений, которые принимал банк», — говорит он.

