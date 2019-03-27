Самым сложным из санируемых банков с точки зрения применявшихся там финансовых схем оказался банк «Открытие». Об этом рассказал в интервью Forbes зампред Банка России Василий Поздышев.

Анализируя опыт применения Центробанком нового механизма финансового оздоровления кредитных организаций — с привлечением Фонда консолидации банковского сектора, Поздышев отметил, что «точкой невозврата» для понимания необходимости реформы санации стал 2015 год, а одна из причин была в том, что механизм с частным инвестором, применявшийся до этого, мог использоваться для санации только небольших и средних банков. «Но уже тогда было понимание, что может возникнуть необходимость финансового оздоровления крупных банков», — признал Поздышев. Еще одной причиной было снижение ключевой ставки: «кредитный» механизм финансового оздоровления работал в те периоды, когда спред между «бесплатными» деньгами и рыночной ставкой был большой, а при низкой рыночной ставке эффективно работать по «кредитному» механизму практически невозможно, и средств пришлось бы выделять в разы больше, чем на докапитализацию проблемного банка.

Относительно общения регулятора с собственниками проблемных банков Поздышев сказал, что акционеры и менеджеры последних вели себя по-разному. «У каждого акционера была своя специфика, со всеми было сложно общаться. Человеку, который привык видеть себя в списках Forbes, летать на частном самолете, кататься на яхтах, вести на протяжении последних 10—15 лет жизнь олигарха, очень трудно признать, что на самом деле он финансово несостоятелен», — заметил представитель ЦБ.

По его словам, в случае «Открытия» и Бинбанка бывшие собственники сами согласились с необходимостью санации и на момент принятия Центробанком решения о ней декларировали свое полное сотрудничество. В случае с Промсвязьбанком собственник не признавал проблемы.

«Переговоры о необходимости докапитализации Промсвязьбанка мы вели с собственником как минимум с лета 2017 года. Собственники оспаривали необходимость досоздания резервов. Уже осенью у банка начались проблемы с ликвидностью. К концу ноября сформировалось полное понимание того, что банк нуждается в значительном объеме докапитализации и в поддержке ликвидностью, а в последний момент собственники произвели еще и ряд сделок, которые только ухудшили финансовое положение банка», — рассказал Поздышев.

При этом он сообщил, что «ни в одном из санируемых банков не было такого числа схем, как в «Открытии», которые использовались для сокрытия реальных активов, находившихся на балансе». «Я говорю об акциях «Росгосстраха», ВТБ, QIWI и других, — уточнил он. — Все эти схемы пришлось распутывать уже временной администрации ЦБ».

«После входа в банк наша временная администрация обнаружила, что в прямом и косвенном владении группы «Открытие» находилось около 15% обыкновенных акций банка ВТБ с общей рыночной стоимостью около 70 миллиардов рублей. Только около 1% учитывались на балансе самого банка, значительный их объем был скрыт за сделками РЕПО, заключенными с Otkritie Investment Cyprus Limited, также акциями ВТБ владели НПФ группы «Открытие», — рассказал зампред ЦБ.

В этой связи он упомянул, что единственным серьезным недочетом нового механизма санации было то, что «законодательство 2017 года было написано под финансовое оздоровление банков, а по факту пришлось заниматься оздоровлением еще нескольких крупных НПФ и крупнейшей российской страховой компании». «Это серьезно осложнило задачу. Мы этот недочет учли, сейчас уже принято законодательство о санации страховщиков, разработана концепция санации НПФ», — указал Поздышев.

«Кейс с «Открытием» показал, что ЦБ надо регулировать в том числе и финансовые холдинги, над концепцией такого законодательства сейчас ведется работа», — добавил он.

Как следует из слов Поздышева, во всех трех вышеуказанных крупных банках, санированных с привлечением ФКБС, «выстроены за год системы управления рисками в соответствии с требованиями ЦБ. У всех банков приняты стратегии, которые ЦБ понимает и (как акционер) одобрил. Никаких докапитализаций или финансовой помощи больше никому из них не понадобится. Все нормативы санированные по новому механизму банки выполняют, все показали прибыль».



У ЦБ есть понимание, что к 2021 году банк «Открытие» должен быть готов к продаже, в частности иметь средние показатели эффективности в своем сегменте, сказал в числе прочего Поздышев. «Но задачу менеджменту стоит ставить разумно: если будут проблемы в экономике и банки будут продаваться с дисконтом к капиталу, то пытаться продать актив выше рынка — бесперспективно. В моем понимании самое главное — чтобы актив был в хорошем состоянии и стабильно прибыльным», — подчеркнул зампред ЦБ.