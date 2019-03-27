Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сургутнефтегазбанка на уровне «ruA+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в пресс-релизе агентства.



«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой качества активов и ликвидной позиции, высокой оценкой уровня достаточности капитала и его устойчивости к обесценению активов, а также удовлетворительным уровнем корпоративного управления», — поясняется в сообщении.

Ключевым фактором, положительно влияющим на рейтинговую оценку, аналитики называют высокую вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника в силу значимости банка для материнской финансово-промышленной группы.

Банк является опорным расчетным центром ПАО «Сургутнефтегаз», а также ее дочерних компаний и предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы.

Удовлетворительную оценку рыночных позиций аналитики объясняют незначительными конкурентными позициями банка на федеральном уровне в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса.

«Банк имеет сильные конкурентные позиции в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), где является крупнейшей кредитной организацией, однако его бизнес характеризуется высоким уровнем географической концентрации (на Тюменскую область приходится около 98% пассивной базы и 72% кредитного портфеля). Существенным сдерживающим фактором является затрудненность оценки агентством совокупных рисков финансово-промышленной группы акционера, поскольку большое число компаний периметра группы характеризуются низким уровнем информационной прозрачности», — говорится в релизе агентства.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как адекватные бизнес-профилю банка. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает значение норматива финансового рычага на уровне, близком к регулятивному минимуму.

