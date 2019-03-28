ЦБ четыре раза в течение последних 12 месяцев применял меры в отношении Международного Расчетного Банка

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного Расчетного банка. Соответствующее сообщение и приказ опубликованы на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 28 марта 2019 года № ОД-682 с 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Международный Расчетный Банк» (регистрационный номер № 3028, Москва)», — говорится в сообщении.

Международный Расчетный Банк не является участником системы страхования вкладов.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Международный Расчетный Банк специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений принимать действенные меры, направленные на их прекращение», — говорится в сообщении регулятора.

Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении Международного Расчетного Банка.

В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.