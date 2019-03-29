Страховые компании «ИНГО-Узбекистан» и «Ингосстрах» объявили о запуске проекта социальной защиты трудовых мигрантов из Республики Узбекистан. Соответствующее заявление было сделано в ходе пресс-брифинга компаний во время Международного финансово-банковского форума государств — участников СНГ, проходящего в Ташкенте 27—30 марта.

В рамках проекта компании разработали и внедрили механизм страховой защиты граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, Казахстана и Киргизии. Полис покрывает риски наступления внезапного заболевания и несчастного случая (травмы, ожоги, инцидент на производстве и т. д.), а также смерти застрахованного лица.

Лимит ответственности составляет 10 тыс. долларов, полис включает расходы на оказание первичной медико-санитарной помощи, стоматологическую помощь, эвакуацию и репатриацию застрахованного лица, организацию мероприятий по поиску и спасению застрахованного лица, а также выплату фиксированного возмещения в случае смерти. Договор может быть заключен на срок до 90 дней.

Партнером проекта выступает компания Europe Assistance, обеспечивающая предоставление услуг в круглосуточном режиме через единую систему связи. Кроме того, «ИНГО-Узбекистан» и «Ингосстрах» осуществляют мониторинг за ходом исполнения обращений застрахованных лиц в онлайн-режиме.

Стоимость полиса составляет 9 долларов при страховании на месяц. Для сравнения: обычный полис выезжающих за рубеж в Узбекистане стоит в среднем 1 доллар в день.

В России после получения патента мигранты имеют право на бесплатный полис ОМС с покрытием, как и у российских граждан. Группа «Ингосстрах» в России является одним из страховщиков, осуществляющих страхование мигрантов.

«Мы рады объявить о старте социально ориентированного проекта, нацеленного на поддержку трудовых мигрантов. Предлагаемый механизм страхования позволит гарантировать получение медицинской помощи и защиту интересов наших соотечественников в случае происшествия», — комментирует генеральный директор «ИНГО-Узбекистан» Бахтиер Гайбуллаев.

По словам спикера, проект прошел тестирование, получил положительные отклики, продажи стартуют в ближайшее время. Точками продаж станут центры помощи мигрантам и пункты их сбора для отъезда, например автовокзалы.

«Страхование — один из наиболее эффективных инструментов в обеспечении социальной защиты для лиц, находящихся за рубежом. Опыт и компетенции нашей компании позволили сформировать надежный механизм, позволяющий клиентам заявить и урегулировать страховой случай в короткие сроки. Команда профессиональных специалистов и партнеров, а также широкая сеть группы «ИНГО» позволят нам обеспечить высокое качество услуг на каждом этапе», — комментирует генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков.

«ИНГО-Узбекистан» начала деятельность в 2008 году после вхождения в состав ее акционеров российского страховщика «Ингосстрах». Компания начинала со страхования рисков национальной авиакомпании «Узбекистон Хаво Йуллари», теперь является универсальной компанией.