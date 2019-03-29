Экономика Рунета растет опережающими темпами — до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Экономика Рунета, по мнению аналитиков, растет до 15% в год, что, как вы все понимаете, существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом. Мы боремся там за каждый процент и считаем, что 3% — это уже очень хорошо, поэтому 2,5% — это тоже не совсем плохо. А тут — 15%. И поэтому выжать из этого вы должны все, но и государство, конечно, тоже», — сказал Медведев на встрече с руководителями российских интернет-компаний.

При этом он отметил, что уже запланированы серьезные вложения на этом направлении: «Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики, так как она так или иначе влияет на развитие Рунета, но и наоборот, порядка двух с лишним, около двух во всяком случае точно, триллионов рублей — для сопоставления: это 2% ВВП. Наш ВВП сейчас — теперь просто считать — равен 100 триллионам рублей в настоящий момент».