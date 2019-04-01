Сбербанк планирует выкупить у текущих владельцев 100% сервиса для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении пресс-службы банка. При этом юридические документы уже подписаны. Ожидаемый срок закрытия сделки — май 2019 года. Курировать Rabota.ru после полного оформления сделки будет главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

Как прокомментировали в банке, приобретение Rabota.ru позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка», который после модернизации продуктовой и технологической платформы сможет выйти в новые бизнес-сегменты.

По словам первого заместителя предправления Сбербанка Льва Хасиса, на рынке труда растет конкуренция, а хорошая, стабильная и интересная работа, достойное вознаграждение становятся все большей ценностью практически для любого человека.

При этом ежемесячная аудитория сервиса Rabota.ru составляет 4 млн человек. В настоящее время на портале размещено порядка 200 тыс. вакансий и более 10 млн резюме.