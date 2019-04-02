Более чем в 5 тыс. отделений Сбербанка со 2 апреля доступна услуга сурдоперевода. Клиенты с нарушением слуха или речи в офисах банка по всей России могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на жестовом языке.

Как поясняется в релизе кредитной организации, сервис реализуется с помощью видеозвонка переводчику из отделения банка: сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка. Для запуска сервиса по всей стране Сбербанк принял на работу 20 профессиональных сурдопереводчиков.

Клиентам банка услуга предоставляется бесплатно. Трехсторонняя консультация (сотрудник банка — клиент — сурдопереводчик) признана экспертами с нарушениями слуха и речи наиболее эффективным и понятным способом коммуникации, подчеркивают в Сбербанке.



«В прошлом году мы провели пилотный запуск сурдоперевода в 24 городах. По результатам «пилота» были получены положительные отзывы от наших клиентов. 60% всех консультаций на жестовом языке касаются сложных банковских продуктов, таких как кредиты. Поэтому мы приняли решение масштабировать услугу сурдоперевода более чем на 5 тысяч офисов по всей стране», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

