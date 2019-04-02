Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля 2019 года составил 3 трлн 828 млрд 248,5 млн рублей, что эквивалентно 59 млрд 137,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина России.

Как сообщалось ранее, на 1 марта 2019-го объем ФНБ составлял 3,888 трлн рублей, что эквивалентно 59,125 млрд долларов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2018 года по 31 марта 2019-го составила 188,6 млн долларов, что эквивалентно 12 млрд 210,2 млн рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 марта 2019 года составила отрицательную величину, равную минус 207 млрд 799 млн рублей.

«ВЭБ.РФ» в феврале досрочно вернул в ФНБ часть размещенных на его депозитах средств на 195,6 млн рублей, заключили в ведомстве.