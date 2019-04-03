Чистая прибыль банка «Уралсиб» за 2018 год составила 5,4 млрд рублей в соответствии с РСБУ. При этом собственные средства банка увеличились на 8% до 49,5 млрд рублей по сравнению с 46 млрд рублей по итогам прошлого года.

Как говорится в сообщении кредитной организации, чистая ссудная задолженность выросла на 25% и составила 278,9 млрд рублей. Чистые процентные доходы увеличились на 44% до 32,8 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы по сравнению с 2017 годом выросли на 18% и составили 9,1 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала значительно выросли в течение 2018 года и выполняются с существенными запасами: Н1.0 — 10,4%, Н1.1 — 9,6%, Н1.2 — 9,6%.

Рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's повысили рейтинги банка «Уралсиб» до «B2» (прогноз «позитивный») и «B» (прогноз «стабильный») соответственно.