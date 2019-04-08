Московский Кредитный Банк (МКБ) может передать свои терминалы сети «Элекснет», принадлежащей «Роснефти» и группе «Регион», а сам будет пользоваться ее услугами. МКБ в конце 2018 года получил 49% в «Элекснете», сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источник в банке. Долю банк приобрел у кипрского офшора Elecsnet Holding Limited, который владел 100% небанковской кредитной организации «Московский клиринговый центр», отвечающей за проведение платежей «Элекснета».

«Элекснет» начал сотрудничать с МКБ сразу после покупки сети структурами «Региона» и «Роснефти». В результате слияния инфраструктуры образуется сеть более чем в 11 тыс. устройств фактически во всех регионах РФ. Перевод терминалов под банковские нужды с расширением функционала позволит объединенному оператору занять долю рынка порядка 6% по количеству терминалов и около 25% по выручке, уточнили в МКБ. Исходя из этого доля общей инфраструктуры МКБ и «Элекснета» на рынке составит около 3%.

Как уточнили в МКБ, в перспективе планируется создать возможность для клиентов банка из малого бизнеса осуществлять через новые терминалы самоинкассацию, проводить расчеты с клиентами и контрагентами. Необходимость получения доли в «Элекснете» в МКБ объясняют тем, что так «удобнее внедрять новые услуги с учетом того, что на стороне МКБ уже есть технологии самоинкассации».

При этом эксперты не считают покупку доли в «Элекснете» целесообразной для банка. По их мнению, сейчас активно растет доля безналичных расчетов, а количество банкоматов снижается, и в этих условиях логичнее заключать агентский договор.

Для «Элекснета», наоборот, сделка выглядит выгодной, так как партнер в виде банка, который на своих условиях наполнит терминалы продуктами, создает возможность развиваться.