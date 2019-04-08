У налоговиков нет оснований требовать у иностранцев повторно уплатить налог, если покупатель самостоятельно уплатил его в бюджет и принял к вычету

Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила проект письма, где признает «налог на Google» — НДС, который иностранные компании платят с электронных услуг для российского бизнеса, уплаченным по прежнему порядку, так как им пришлось самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики, что создает барьер для ведения бизнеса в России, также российские компании рисковали не получить вычет по НДС, для которого необходимо выделение налога в расчетном документе продавца, сообщают «Ведомости» .

Таким образом, если продавец не предъявил покупателю НДС (в том числе потому, что не встал на учет в службу), а покупатель самостоятельно уплатил налог в бюджет и принял его к вычету, то у налоговиков нет оснований требовать у иностранцев повторно уплатить его или оспорить налоговый вычет российских компаний, указано в письме.

Само определение электронных услуг плохо прописано, рассказывает топ-менеджер компании, попавшей под обязанности становиться на учет в ФНС. Например, к ним могут относиться лицензии и технические договоры на изготовление какой-либо продукции внутри России, потому что они предполагают обмен информацией через Интернет, а власти могли даже не задумываться, что эти услуги попадут под действие закона, но подвести под него можно многие документы.

По мнению экспертов, порядок уплаты пока непонятен, разъяснений нет, декларация не утверждена, поэтому поступления в бюджет по итогам I квартала могут сократиться по сравнению с 2018 годом из-за того, что крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранным поставщикам.

Письмо поможет остановить этот хаос, сходятся во мнении опрошенные «Ведомостями» юристы и представители бизнеса, но его необходимо доработать и распространить также на другие услуги, чтобы избежать неопределенности.