«Ростелеком», «Ростех» и «ИКС Холдинг» договорились о партнерстве в области разработки, производства и внедрения систем хранения данных по «закону Яровой», говорится в совместном релизе компаний.

«Реализация планов предусматривает вхождение «Ростелекома» наряду с «Ростехом» в капитал ООО «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростеху» будет принадлежать 51% долей в уставном капитале, «Ростелеком» выкупает 49% долей у структур «ИКС Холдинга» — холдинга «Цитадель» и «КНС Групп» (YADRO)», — отмечается в релизе.

Одной из основных задач совместного предприятия будет совершенствование оборудования для сбора информации и систем хранения данных для исполнения требований «закона Яровой».