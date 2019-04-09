О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Президент РФ Владимир Путин подписал его в марте 2019 года.

В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения»; во-вторых, предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений». Также должен быть создан национальный банк сывороток крови и разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.

Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа. План реализации основ госполитики предстоит утвердить правительству.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, когда могут появиться генетические паспорта и как они помогут обеспечивать химическую и биологическую безопасность страны.

​Минкомсвязь РФ подготовила законопроект о цифровом профиле граждан и юрлиц Проектом вводится определение инфраструктуры цифрового профиля.

В документе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией».

Речь может идти о двух видах генетических паспортов, полагает директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. Первый — судебно-медицинский генетический паспорт. Второй вариант — более «подробный» документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.