О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Президент РФ Владимир Путин подписал его в марте 2019 года.
В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения»; во-вторых, предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений». Также должен быть создан национальный банк сывороток крови и разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.
Формированием государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности и контролем за ее реализацией займется Совет безопасности, следует из документа. План реализации основ госполитики предстоит утвердить правительству.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, когда могут появиться генетические паспорта и как они помогут обеспечивать химическую и биологическую безопасность страны.
Проектом вводится определение инфраструктуры цифрового профиля.
В документе не поясняется, что именно понимается под «генетической паспортизацией».
Речь может идти о двух видах генетических паспортов, полагает директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский. Первый — судебно-медицинский генетический паспорт. Второй вариант — более «подробный» документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма.Помимо внедрения в стране генетических паспортов к 2025 году должен быть проведен комплексный анализ ситуации в области обеспечения химической и биологической безопасности, выявлены новые химические и биологические угрозы, проведены исследования по выявлению новых и известных патогенов. Кроме этого, как сказано в указе, должны быть разработаны современные методы обнаружения химических веществ, пополнена и сохранена от «несанкционированного доступа» национальная коллекция патогенных микроорганизмов.