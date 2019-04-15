«Ингосстрах» объявил о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц — владельцев легковых автомобилей категории «B» и «BE» в Москве и Московской области. Размер базовой ставки теперь составляет 3 600 рублей (ранее — 4 118 рублей), сообщает пресс-служба страховщика.



Автовладельцы Москвы и Московской области могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой в офисах «Ингосстраха», в агентской сети компании, а также на сайте организации.

Решение о снижении ставки «позволит улучшить ситуацию с доступностью ОСАГО для жителей региона», надеется директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2 746—4 942 рубля, пересмотре системы коэффициентов «возраст — стаж» и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус». Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО.