На Tinkoff.ru появился новый раздел «Развлечения» с сервисом бронирования столиков в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.

Как рассказали в Тинькофф Банке, выбрать ресторан можно по названию, типу кухни, среднему чеку или наличию кешбэка. Для этого можно настроить соответствующие фильтры или воспользоваться поисковой строкой. Помочь с выбором ресторана также могут специальные теги, которые автоматически формируются в зависимости от региона и популярности запросов.

В Москве и Санкт-Петербурге пользователи Tinkoff.ru могут найти подходящий ресторан с помощью специальных тематических подборок, для которых редакторы «Тинькоффа» отобрали более 1 тыс. популярных мест. Среди подборок — «Где хорошо обедать», «Красивый вид», «Рестораны с кешбэком», «Лучшие коктейли», «Куда пойти на свидание» и др. О каждом ресторане можно узнать более подробно: посмотреть часы работы заведения, адрес, контакты, меню, фотографии интерьера и блюд.

Держатели карт Тинькофф Банка могут забронировать столик в ресторане в один клик, без дополнительных звонков и подтверждения брони. Проверить статус бронирования можно в разделе «Мои заказы», здесь же будет видна вся история посещений.

Клиентам также доступны специальные предложения, например до 20% кешбэка за оплату счета в выбранном ресторане. В будущем список городов и ресторанов в рамках спецпредложений будет расширяться.



«Сервис бронирования столиков в ресторанах уже знаком клиентам мобильного банка «Тинькофф» — теперь он доступен и на Tinkoff.ru. Рестораны — это только начало большого пути. В будущем мы продолжим развивать раздел «Развлечения» и будем предлагать клиентам еще больше интересных лайфстайл-услуг на основе их персональных предпочтений, например добавим возможность покупать билеты в кино, на спектакли и концерты через Tinkoff.ru», — рассказал вице-президент Тинькофф Банка по развитию мобильных и интернет-сервисов Максим Евдокимов.

