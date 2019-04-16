В прошлом году в ЦБ поступило более 10 тыс. обращений от испытывающих трудности ипотечных заемщиков

Число обращений, поступивших в Банк России от ипотечных заемщиков, которые столкнулись с трудностями в исполнении своих обязательств по кредитному договору, выросло в прошлом году почти на треть по сравнению с 2017-м. Об этом сообщили в ЦБ, комментируя принятые во вторник Госдумой во втором чтении поправки в ипотечное законодательство.

«Вопрос реструктуризации ипотечных кредитов в последнее время приобрел особую социальную значимость: в 2018 году в Банк России поступило 10 238 обращений граждан — заемщиков по договорам ипотечного жилищного кредита (займа) в связи с невозможностью исполнения ими принятых на себя обязательств. Такие обращения составили более половины от общей доли всех обращений по вопросам ипотечного кредитования; по сравнению с 2017 годом их число увеличилось более чем на 30%», — указывает пресс-служба регулятора.

Там подчеркивают, что Банк России принял активное участие в разработке законопроекта, предусматривающего право ипотечного заемщика при наступлении определенных событий обратиться к кредитору с требованием об установлении льготного периода сроком до шести месяцев. В течение этого времени заемщик может по своему выбору приостановить платежи по договору либо уменьшить их размер.



Законопроект устанавливает условия, при которых заемщик может воспользоваться правом на ипотечные каникулы, определяет содержание понятия «трудная жизненная ситуация», прописывает порядок взаимодействия банка с клиентом в случае предоставления последнему кредитных каникул и порядок расчетов по окончании льготного периода. Ипотечные каникулы могут начаться уже летом 2019 года, отмечают в ЦБ. Согласно проекту, в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

