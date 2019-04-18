Банк «Открытие» станет владельцем еще 15% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), сказал журналистам глава кредитной организации Михаил Задорнов.



«На балансе НПФ «Открытие» почти 25% акций ОВК, почти 15% — обязаны снять с баланса. По всей видимости, банк «Открытие» станет владельцем этого пакета», — заявил Задорнов.

«Открытие» является также кредитором ОВК. По словам Задорнова, банк удовлетворен тем, как погашается долг. «ОВК за последние два квартала погасила между 15 и 20 миллиардами рублей, это достаточно большая величина», — отметил он.

«ФК Открытие» владеет 24,3% акций ОВК. Банк получил над ними контроль через пенсионные фонды, которые объединены в НПФ «Открытие».