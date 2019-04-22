Временная администрация Международного Банка Санкт-Петербурга в ходе обследования установила, что его должностные лица осуществляли операции с признаками вывода активов путем передачи банком прав требования к ряду контрагентов своему акционеру, не обладающему способностью исполнить принятые обязательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Ранее ЦБ уже информировал о выявлении в действиях должностных лиц МБСП признаков операций, направленных на вывод активов банка путем передачи прав требования к ряду контрагентов его акционеру, а также путем приобретения неликвидных активов.

Банк России в дополнение к ранее направленным сведениям передал в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД новую информацию о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний, указано в сегодняшнем релизе.

Там также отмечается, что, согласно предварительной оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 23,9 млрд. В предыдущем сообщении о выявлении признаков незаконных операций топ-менеджмента МБСП Центробанк уже приводил эти данные, свидетельствующие об увеличении оценки «дыры» в его капитале с изначально озвученных 12 млрд до 13,1 млрд рублей.

В ЦБ напоминают, что в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 12 ноября прошлого года было подано заявление о признании МБСП банкротом. По последним данным, судебное заседание назначено на 30 апреля 2019-го.



Центробанк в середине октября 2018 года назначил в МБСП временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения банка, а также ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, который вместо трех месяцев продлился всего около двух недель: 31 октября у банка была отозвана лицензия. В середине декабря стало известно, что Международный Банк Санкт-Петербурга оспорил в суде приказ ЦБ об отзыве лицензии.