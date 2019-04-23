В Сбербанке появилась возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением в любом отделении, где есть менеджер по продажам. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что у нее 5 998 таких отделений по всей стране.

Индивидуальный инвестиционный счет — это специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить доход и вернуть налоги в сумме до 52 тыс. рублей в год. «ИИС с доверительным управлением — это готовое инвестиционное решение, разработанное профессиональными финансистами Сбербанка для тех, у кого нет возможности или опыта для совершения операций на фондовом рынке самостоятельно», — поясняют в финучреждении.

«Фондовый рынок дает неплохие возможности заработать, однако новичку или неопытному человеку непросто на нем сориентироваться самостоятельно. ИИС от «Сбербанк Управления активами» подойдет как раз для тех, кто не обладает достаточными знаниями и временем для самостоятельной работы с финансовыми инструментами», — комментирует старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием» Наталья Алымова.

Клиенты Сбербанка могут вложить деньги в стратегию для ИИС «Накопительная». В рамках стратегии средства вкладываются в государственные облигации (ОФЗ), а также в облигации крупнейших российских компаний, таких как РЖД, МТС, «Башнефть» и другие.

Первоначальный взнос в ИИС с доверительным управлением от компании «Сбербанк Управление активами» составляет от 90 тыс. рублей. Ежегодно можно пополнять ИИС на сумму от 10 тыс., но общая сумма взносов в течение года не должна превысить 1 млн рублей. Пополнять ИИС можно как в отделении банка, так и в приложении «Сбербанк Онлайн». Вносить на ИИС можно только рубли. Частичное снятие средств невозможно.

Генеральный директор компании «Сбербанк Управление активами» Евгений Зайцев напоминает, что клиенты, вкладывая деньги с помощью ИИС, приобретают возможность получить налоговый вычет в 13%.

Минимальный срок инвестирования для получения вычета — три года. Налоговый вычет можно получать ежегодно при условии пополнения ИИС. Если закрыть ИИС и забрать деньги ранее чем через три года, то полученный налоговый вычет придется вернуть государству. Существует два типа налогового вычета: на взносы (тип А) и на доходы (тип Б).



В Сбербанке подчеркивают, что «Сбербанк Управление активами» — лидер среди управляющих компаний по количеству открытых ИИС. По данным Московской биржи, количество ИИС в компании на 1 апреля 2019 года превысило 60 тыс., в то время как в общей сложности в управляющих компаниях открыто около 100 тыс. ИИС.