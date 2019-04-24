Минфин России в среду успешно провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). Министерство разместило ОФЗ почти на 59 млрд рублей при спросе 131,1 млрд рублей, свидетельствуют итоги аукционов.

Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ-ПД серии 26227 с погашением в июле 2024 года на 54,387 млрд рублей при спросе в 91,83 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 97,5433% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,14% годовых. Средневзвешенная цена достигла 97,586% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,13% годовых.

Ранее в среду Минфин разместил новый выпуск ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года на 4,6 млрд рублей при спросе в 39,338 млрд рублей. Цена отсечения составила 95,85% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,4% годовых. Средневзвешенная цена достигла 95,8852% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,4% годовых.



«Вероятно, что на не столь больших успехах размещения могли сказаться как дебют данной бумаги на аукционе, так и нежелание министерства давать существенную премию, которую, вероятно, просили участники в текущих рыночных условиях. Если вторая часть аукциона также не сможет повторить успехов размещений на прошлой неделе, то такое положение дел может указывать на сокращение активного спроса на российские бумаги со стороны участников рынка, включая нерезидентов», — комментирует итоги аукциона инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Александр Бахтин.

