Объем просроченной задолженности перед банками в I квартале 2019 года в среднем по краткосрочным кредитам достигает почти 1,6 трлн рублей, следует из данных, предоставленных Банки.ру Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Как уточняется, количество кредитов на срок более 30 дней с просроченной задолженностью составило 14,95 млн штук в начале 2019 года против 14,38 млн штук за аналогичный период прошлого года (рост на 4%). Доля кредитов с просрочкой к прошлому году снизилась на 0,5% и составила 14,5% в 2019 году против 15% в 2018-м. Объем задолженности по таким кредитам достигает 1,581 трлн рублей.

Количество кредитов на срок более 90 дней выросло на 4%, в I квартале 2019 года этот показатель составил 13,32 млн займов против 12,82 млн. Как и с более «короткими» кредитами, их доля снизилась на 0,5 процентного пункта. Объем просрочки в начале 2019 года составил 1,56 трлн рублей.



Количество кредитов сроком более 30 с просрочкой резко выросло в I квартале 2018 года: прирост к отчетному периоду 2017 года составил 12%. Что касается кредитов на срок более 90 дней, не наблюдается скачка по количеству таких кредитов, но к I кварталу 2018 года вырос объем задолженности на 13% с 1,35 трлн в начале 2017 года до 1,53 трлн рублей.

По мнению экспертов, опрошенных газетой «Известия» , факторами сокращения доли просроченной задолженности в процентах могут быть рост портфеля новых качественных кредитов и списание ранее накопленных проблемных займов. Затормозить увеличение количества безнадежных кредитов можно путем введения законодательных ограничений на выдачу займов при высокой кредитной нагрузке клиента. Финансовые организации беспокойства по поводу просрочки не выказывают, ведь ее доля в процентах от общего числа выданных кредитов снижается.