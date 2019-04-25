Платежная система QIWI запустила сервис моментальных выплат внештатным сотрудникам, говорится в пресс-релизе компании.

Теперь курьеры, клинеры и другие внештатные сотрудники компаний из разных сфер могут получать заработанные деньги сразу после завершения работы.



«Выплаты осуществляются на карты любых банков, «QIWI Кошелек» или счет мобильного телефона. Зачисление средств занимает менее 30 секунд. Есть также возможность получить деньги наличными в отделениях банков-партнеров, расположенных по всей России», — отмечается в сообщении.

QIWI также предоставляет услуги по организации выплат на российском рынке зарубежным партнерам.

