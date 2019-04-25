Председателем наблюдательного совета Московской биржи вновь избран Олег Вьюгин. Такое решение было принято в четверг, 25 апреля, на первом заседании набсовета в новом составе, утвержденном на годовом общем собрании акционеров биржи.

Ранее в четверг решением собрания акционеров биржи был утвержден новый состав ее наблюдательного совета в количестве 12 человек. Помимо Вьюгина это директор по специальным инвестиционным проектам Российского фонда прямых инвестиций Илья Бахтурин; директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов; член набсоветов НКЦ, НРД, независимый директор Российской национальной перестраховочной компании, банка «ФК Открытие» и Абсолют-Банка, член совета директоров Национальной финансовой ассоциации Андрей Голиков; член наблюдательных советов компаний «АЛРОСА» и «Полюс» Мария Гордон; главный аудитор Банка России Валерий Горегляд; председатель набсовета НКО «НКЦ» Юрий Денисов; основатель и президент группы компаний Fix Дмитрий Еремеев; зампред правления Сбербанка Белла Златкис; член совета директоров Evraz Александр Изосимов; профессор бизнес-школы Сольве Брюссельского университета Пол Бодар; генеральный директор Федерации европейских фондовых бирж Райнер Рисс.

Согласно данным на сайте биржи о предыдущем составе набсовета, который также состоял из 12 человек, его новыми членами стали Илья Бахтурин, Дмитрий Еремеев и Пол Бодар. Из старого состава совета в новый не вошли первый заместитель генерального директора АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» Анатолий Браверман, президент ООО «ИБС Холдинг» Анатолий Карачинский и корпоративный секретарь Talent First Limited Данкэн Патерсон.

Отметим, что ставший новым членом набсовета Мосбиржи президент группы Fix Дмитрий Еремеев, известный IT-бизнесмен из Казани, недавно учредил кредитную организацию — ООО «Банк 131». Финучреждение было зарегистрировано Центробанком в конце марта этого года и 12 апреля, согласно информации на сайте регулятора, получило базовую лицензию.

В России создан новый банк Банк 131 получит базовую лицензию ЦБ после оплаты уставного капитала.

Мосбиржа в сообщении о переизбрании Вьюгина главой наблюдательного органа также подчеркивает, что стремится к увеличению числа независимых директоров в набсовете. В его новом составе (как, впрочем, и в старом, согласно данным сайта) их семь. Помимо самого Вьюгина независимыми директорами являются Михаил Братанов, Мария Гордон, Дмитрий Еремеев, Александр Изосимов, Пол Бодар и Райнер Рисс.

У Олега Вьюгина более чем 30-летний опыт работы в финансовом (в том числе банковском) секторе. В том числе он в свое время возглавлял Федеральную службу по финансовым рынкам РФ (ее полномочия впоследствии перешли к ЦБ), в разные периоды времени являлся первым заместителем министра финансов РФ, первым зампредом Банка России, указано в справке на сайте биржи. В настоящий момент Вьюгин также является независимым членом совета директоров компании «Роснефть» и председателем совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).



Ранее в апреле также стало известно, что глава Московской биржи Александр Афанасьев с 15 мая покинет свой пост. Его сменит член наблюдательного совета Мосбиржи Юрий Денисов.

