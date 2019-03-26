В России зарегистрирована новая кредитная организация. Об этом уведомила пресс-служба ЦБ.

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Базовая лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО «Банк 131», — говорится в сообщении.



Решение Банка России было принято 13 марта 2019 года, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан 21 марта 2019 года внесла в единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации банка (основной государственный регистрационный номер 1191690025746).

Согласно данным ЕГРЮЛ, Банк 131 зарегистрирован с уставным капиталом 340 млн рублей. Единственным учредителем указан Дмитрий Еремеев, председателем правления — Александр Магомедов.

Деловая электронная газета Татарстана «Бизнес Online» в ноябре 2018 года писала, что известный IT-бизнесмен из Казани — президент группы Fix Дмитрий Еремеев, сделавший свое состояние в том числе на популярном в России и странах СНГ кешбэк-сервисе ePN.bz, — создает банк нового типа, который планирует назвать в честь казанского физико-математического лицея № 131, где учился он сам и члены его семьи.



В интервью изданию будущий владелец банка рассказал, что на форуме «Финополис» в Сочи он «серьезно проникся темой цифрового банкинга и теми перспективами, которые вынашивал Центробанк». Еремеев пояснял, что речь идет о таких проектах, как Система быстрых платежей и биометрическая идентификация банковских клиентов. По словам бизнесмена, его мечта — «создать лучший федеральный банк для тех, кто зарабатывает и тратит в Интернете».

Главным изначальным преимуществом своего проекта он считает огромную базу клиентов кешбэк-сервиса ePN.bz (около 3 млн пользователей). Запущенная в 2014 году платформа сочетает партнерские программы топовых интернет-магазинов для веб-мастеров и рекомендательный сервис с кешбэком для покупателей, указывает «Бизнес Online», уточняя, что в список партнеров ePN входят, например, AliBaba Group (AliExpress), Ozon, Tinkoff, «М.Видео», «Связной», «ЛитРес», AviaSales, VK, Mail.Ru Group, «Матч ТВ», «Яндекс.Деньги».

«Мы разработали и предложим пользователям нашего ePN.bz и других кешбэк-сервисов технологию бесплатного перевода денег на аккаунт клиента в Банке 131. Для клиента банка мы выпустим карточку, на которую мгновенно и бесплатно будут переводиться кешбэки и с которой он сможет расплачиваться в магазинах», — рассказывал Еремеев в ноябре.

Он подчеркивал, что его банк будет заниматься исключительно трансакционным бизнесом и не будет, например, выдавать кредитов, а практически весь капитал будет размещен в ЦБ. При этом Еремеев уверен, что бизнес-модель банка принесет больше дохода на капитал, чем у классических банков, за счет меньшего числа его сотрудников, отсутствия филиальной сети и максимальной автоматизации бизнес-процессов.