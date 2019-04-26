Телеведущая Ольга Бузова и певец Николай Басков игнорируют иск обманутого вкладчика ООО «Кэшбери» из-за недостоверной рекламы, сообщил РАПСИ адвокат заявителя.

Игорь Селивановский, который представляет истца Дмитрия Ружникова отметил, что «ответчики даже возражения на иск не прислали. Происходит полное игнорирование судебного разбирательства с противоположной стороны».

Кунцевский суд Москвы 26 апреля приступил к рассмотрению по существу иска к Баскову и Бузовой, которых Ружников решил привлечь, поскольку они рекламировали компанию и сообщали, что получают хорошую прибыль, инвестируя в «Кэшбери». Однако суд был вынужден перенести заседание на 7 мая, поскольку выяснилось, что основной ответчик — Басков поменял место регистрации и не был извещен о времени рассмотрения судебного спора.

При этом основные претензии истец высказывает именно к Баскову, поскольку, как он выразился: «Я повелся именно на рекламу с участием народного певца».

Истец, инвалид I группы, требует вернуть деньги в размере 808 тыс. рублей, которые он вложил в компанию «Кэшбери», а также выплатить моральный ущерб за потерянную сумму.

Напомним, в конце сентября 2018 года ЦБ сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом «Кэшбери», в деятельности которых прослеживались признаки финансовой пирамиды. Через две недели глава «Кэшбери» Артур Варданян объявил о перерыве в ее работе, а 1 ноября — о закрытии проекта и намерении создать «нового гиганта финансово-инвестиционной индустрии». Потенциальный ущерб пострадавшим от действий «Кэшбери» ЦБ оценивал в 3 млрд рублей.