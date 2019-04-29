Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск опустился на 21 копейку к предыдущему закрытию и составил 64,52 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 15 тыс. сделок на сумму порядка 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 4,41—64,77 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 72,05 рубля, опустившись на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7 тыс. сделок примерно на 493 млн евро по курсам от 71,85 до 72,26 рубля за евро.

«Рубль все так же интересен покупателям, но в преддверии длинных майских выходных активность в рублевых парах может оказаться сниженной. Доллар США к вечеру балансирует на уровне около 64,5 рубля и сохраняется в коридоре 64,35—65 рублей, евро снова упал под отметку 72 рубля, но это не удивляет участников рынка», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.