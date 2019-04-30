Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,41% и составил 2 559,32 пункта. Индекс РТС снизился на 0,52% — до отметки 1 248,39.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,59%, «Газпрома» — подорожали на 0,01%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,74%, «АЛРОСы» — на 0,28%, Московской биржи — на 0,69%.



«Инвесторы плавно сокращают позиции на российских площадках в преддверии майских каникул. Индекс Мосбиржи к вечеру вторника торгуется около 2 558 пунктов. Индекс РТС консолидируется около удобной отметки 1 250 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

