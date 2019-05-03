Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:12 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 583,66 пункта. Индекс РТС вырос на 0,26% — до отметки 1 241,21.

Утром внешние факторы не давали четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 550—2 600 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1 225—1 250 пунктов», — прокомментировал эксперт.