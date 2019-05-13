Вадим Сосков назначен на пост заместителя генерального директора АО «Газпромбанк — Управление активами» (АО «ГПБ-УА»), говорится в сообщении компании. Он будет курировать работу с институциональными инвесторами.

По словам генерального директора АО «ГПБ-УА» Алексея Антонюка, Сосков работает в индустрии более 20 лет, имеет стратегический опыт управления крупнейшими инвестиционными компаниями, привлечения корпоративных клиентов и бизнес-консультирования. В новой должности он сосредоточится на выстраивании стратегии работы с институциональными клиентами и расширении масштабов корпоративного бизнеса, добавил Антонюк.

«Рынок коллективных инвестиций и негосударственных пенсионных фондов находится на чрезвычайно интересном этапе развития. Стать частью команды одного из крупнейших игроков рынка управляющих компаний в этот период — серьезный вызов и большая честь для меня. Уверен, что и действующие, и потенциальные клиенты УК по достоинству оценят преимущества и сильную экспертизу нашей команды», — прокомментировал Сосков.

Вадим Викторович Сосков с 1995 по 1996 год был консультантом по защите прав акционеров в комиссии правительства РФ по экономической реформе, являлся экспертом Мирового Банка по развитию пенсионной реформы в России в начале 2000-х годов. С 2008 по 2018 год возглавлял УК «Капитал», трудился в структуре АФК «Система». С 2013 года входит в консультационный совет акционеров и является членом ревизионной комиссии ВТБ.