Новым генеральным директором мобильного оператора Yota назначен Олег Телюков. Ранее место исполняющего обязанности главы компании занимал Саид Мунаев, который в связи с назначением перешел на пост операционного директора. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«В обязанности Олега войдет разработка и реализация новой долгосрочной стратегии компании, базирующейся на ярких ценностях бренда и команде Yota. Саид займется операционным управлением и поддержкой бизнес-процессов», — прокомментировали в компании.

Телюков с 2012 года занимал должность генерального директора макрорегиона «Северо-Запад» оператора Tele2.