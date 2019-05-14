Увеличение ЗВР в апреле произошло в основном за счет роста резервов в иностранной валюте

Международные резервы РФ на 1 мая составили 491,088 млрд долларов против 487,803 млрд на 1 апреля 2019 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы во вторник на сайте Банка России.

Таким образом, за апрель объем международных резервов увеличился на 3,285 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, увеличение общего показателя в апреле произошло в первую очередь за счет роста объема резервов в иностранной валюте с 387,653 млрд до 390,579 долларов; прирост также показала резервная позиция в МВФ (рост с 3,409 млрд до 3,777 млрд долларов).

По двум другим составляющим российских ЗВР наблюдалась отрицательная динамика. Так, резервы в монетарном золоте сократились с 90,011 млрд до 90,008 млрд долларов, в СДР — с 6,73 млрд до 6,724 млрд.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов. За четыре месяца текущего года показатель увеличился на 22,593 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ.