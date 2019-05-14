Головной офис банка сейчас располагается в Казани, а в Москве работает допофис

Тимер Банк переведет головной офис в Москву, следует из сообщения кредитной организации. Решение об изменении адреса регистрации банка принято его общим собранием акционеров, уточняется в релизе, опубликованном во вторник, 14 мая.

Напомним, в настоящий момент головной офис банка располагается в Казани по адресу: пр-т Ибрагимова, д. 58. После процедуры перерегистрации новым адресом банка будет: Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2.

Как уточняется, по новому адресу будут располагаться рабочие места менеджмента банка и структуры контрольного блока, а также бизнес-подразделения, работающие с клиентами Московского региона и центральной части России.

«Изменение юридического адреса не влечет за собой никаких принципиальных изменений в деятельности банка, за исключением одномоментного изменения платежных реквизитов в части номера корреспондентского счета и БИК банка. Все службы и подразделения Тимер Банка продолжают работать в штатном режиме», — подчеркивается в релизе.

Там поясняется, что банк «вступает в новую фазу своего развития, концентрируя усилия на наиболее эффективных участках и регионах своей деятельности»; оптимизируются система корпоративного управления и организационная структура.

«Данный подход обеспечит оперативность принятия ключевых решений и расширит возможности контроля за исполнением плана финансового оздоровления банка, качеством активов и эффективностью управленческих решений. Реализация мер, анонсируемых сегодня, значительно повысит надежность и устойчивость нашей кредитной организации», — отмечается в сообщении банка.

В настоящий момент у банка есть дополнительный офис в Москве по адресу: ул. Академика Зелинского, д. 6.

В Тимер Банке с 20 февраля 2017 года по 22 февраля 2018-го действовала временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. В середине декабря 2017 года банк «Российская Финансовая Корпорация» стал новым инвестором Тимер Банка. Сейчас у РФК 99,99999% его акций.

В июне прошлого года стало известно, что международные платежные системы Visa и Masterсard прекратили сотрудничество с Тимер Банком в связи с включением банка «Российская Финансовая Корпорация» в санкционный список Минфина США.

До весны 2015 года Тимер Банк назывался «БТА-Казань».



В октябре 2018-го сообщалось о ребрендинге Тимер Банка, приуроченном к его 27-летию.