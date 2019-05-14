Сбербанк рассматривается в качестве возможной пилотной площадки по введению электронных трудовых книжек, соответствующий законопроект уже разработан в Совете Федерации и в ближайшее время будет направлен в Госдуму. Об этом во вторник на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сообщил заместитель председателя верхней палаты, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Работникам будет предложено выбрать между бумажными и электронными трудовыми книжками. Переход на новый порядок является добровольным, а не обязательным, начнется он с пилотных организаций, в число которых войдут крупнейшие по численности персонала. Кстати, одной и, возможно, первой из них станет Сбербанк», — пояснил Турчак.

Он добавил, что появление электронной трудовой книжки позволит решить сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются работники и работодатели. «Во-первых, работник сможет быть абсолютно уверен, что с его зарплаты производятся отчисления в Пенсионный фонд, они будут учтены при выходе на заслуженный отдых. Во-вторых, мы не только снизим риски возможной утери бумажных трудовых книжек, но и освободим работодателей от издержек, связанных с покупкой бланков трудовых книжек, организацией их учета и хранения», — сказал Турчак.

Он добавил, что законопроект разрабатывался в тесном взаимодействии с вице-премьером Максимом Акимовым и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым.