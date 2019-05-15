Страховые компании максимально упростили процедуру и ускорили выплаты по аварии самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«АО «АльфаСтрахование» и АО «СОГАЗ» (состраховщики ПАО «Аэрофлот») продолжают выплаты пострадавшим в результате катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск в соответствии с законодательством и действующими нормативными документами. Страховщики производят выплаты в кратчайшие сроки по упрощенной схеме после получения заявления», — рассказал президент ВСС.

Первые выплаты были произведены 8 мая. По оперативной информации страховых компаний, на 15 мая страховые выплаты получили семьи 12 погибших (включая девять жителей Мурманска), а также четверо пострадавших. Прием заявлений от родственников погибших и оформление выплат продолжаются.

Как подчеркнул Юргенс, процедура урегулирования убытка находится на особом контроле у ВСС. Глава профобъединения отметил беспрецедентную оперативность при осуществлении страховых выплат, производимых страховыми компаниями в тесном взаимодействии с авиаперевозчиком и госорганами с самых первых дней трагедии. Уже в первые дни в штабе в Шереметьево были проведены встречи с родственниками 23 погибших пассажиров.

Для работы с родственниками и приема документов с 6 мая был развернут штаб в терминале B аэропорта Шереметьево, который действовал до 8 мая. На текущий момент работа с пострадавшими ведется в Мурманске по адресам: ул. Ленина, д. 75, подъезд 1, этаж 2, комната 21 (здание правительства Мурманской области); ул. Полярные Зори, д. 47 (офис АО «СОГАЗ», тел. (8152) 69-19-00). А также в главном офисе «АльфаСтрахования» в Москве по адресу: ул. Шаболовка, 31, стр. Б.



Также с 6 мая открыта горячая линия «АльфаСтрахования» по вопросам получения возмещения — 8 (800) 333-09-99. Электронный адрес — aviahelp@alfastrah.ru.

Напомним, самолет SSJ 100, вылетевший 5 мая текущего года из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. Во время посадки лайнер получил повреждения, из-за чего возник пожар. Погиб 41 человек, включая члена экипажа.

