Только банк «Траст», на основе которого был создан банк непрофильных активов, из числа всех санируемых регулятором кредитных организаций не вернул долг Банку России. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.



«Все остальные банки, кроме «Траста», находящиеся в законченном периметре финансового оздоровления... а именно Бинбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, АТБ и все остальные их дочерние банки, кроме «Траста», вернули ЦБ все предоставленные Банком России средства. Остались только вложения ЦБ в капитал. То есть должен ЦБ только один «Траст», — сказал он.

На 1 апреля долг «Траста» перед ЦБ РФ составил 1,759 трлн рублей, но регулятор рассчитывает вернуть только часть этой суммы.



«С баланса самого «Траста» мы ожидаем еще 500 миллиардов рублей. Они нам это вернут», — добавил он.

Напомним, в мае 2017 года был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств Банка России для санации. Такая схема санации предполагает принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал, а затем после оздоровления продавать банки новому владельцу на проводимом ЦБ открытом аукционе.



Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал банк «ФК Открытие» — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций крупных банков — Бинбанк, Промсвязьбанк, «Траст», Рост Банк, «Советский» и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

На базе «Траста» в июле 2018 года заработал Банк непрофильных активов, объединив активы «ФК Открытие», Бинбанка, Рост Банка, Промсвязьбанка и самого «Траста». Ранее Банк России планировал вернуть 40—60% балансовой стоимости активов «Траста», но потом оценка снизилась до 40%.

