Международные резервы РФ на 10 мая составили 494,7 млрд долларов против 491,8 млрд на 3 мая текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 2,9 млрд долларов.

Как поясняется в комментарии Центробанка, недельное увеличение показателя на 0,6% произошло «в результате совокупного положительного влияния поступлений по операциям «валютный своп» от банков-резидентов, переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за четыре месяца текущего года — на 22,6 млрд.