Причиной роста доходов станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, а также скажется повышение пенсий

Реальные располагаемые доходы населения в 2020 году увеличатся на 2,9%, отмечается в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Об этом сообщают «Известия» .

Причиной тому станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, также скажется повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024-го, пояснил один из авторов исследования, заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. Впрочем, к 2021 году увеличение доходов замедлится до 2,1%.

В апреле Минэкономразвития (МЭР) ухудшило свой прогноз по благосостоянию населения. Ведомство рассчитывает, что доходы граждан вырастут в 2020-м на 1,5%. Относительно доходов по итогам 2019 года мнения МЭР и ИНП РАН совпадают: ожидается, что рост составит 1%.

В своем прогнозе ИНП РАН использовал уже новую методику Росстата по расчету доходов населения, отметил Александр Широв.

В планах правительства сократить численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в два раза, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Для этого предусмотрена индексация зарплаты работников организаций бюджетной сферы, а также социальных выплат и пособий.

По мнению экспертов, нет особых предпосылок для улучшения уровня жизни граждан в среднесрочной перспективе из-за низких темпов роста ВВП. По прогнозу МЭР, в 2019 году он составит 1,3% из-за повышения НДС с 18% до 20%.

По словам аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, в следующем году рост доходов населения не превысит 1%. Расчеты Росстата не отражают настоящего потребления среднего домохозяйства, отметил он. Без развития и роста частного сектора ни о каком увеличении реальных зарплат и доходов населения говорить не приходится, считает Антонов.

В 2019 году рост доходов населения в лучшем случае будет нулевым, а в будущем году не превысит 1%, прогнозирует эксперт «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его мнению, один из главных барьеров для улучшения благосостояния граждан — высокое участие госсектора в экономике, где производительность труда ниже, чем в частных компаниях.