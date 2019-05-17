Профицит федерального бюджета России за январь — апрель 2019 года составил 683,36 млрд рублей, или 2,1% ВВП. Такая предварительная оценка Минфина опубликована в пятницу на сайте ведомства.

Доходы бюджета РФ за четыре месяца достигли 6,360 трлн рублей, или 31,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Расходы исполнены в объеме 5,676 трлн рублей, или 31,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом, и 30,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба за отчетный период перечислила в казну 4,166 трлн рублей, или 33,8% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба — 1,824 трлн (30,6%), другие федеральные органы в общей сложности перечислили 369,273 млрд (21,8% к прогнозу на год).