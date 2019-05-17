Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,14% и составил 2 577,48 пункта. Индекс РТС опустился на 0,53% — до отметки 1 254,68.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,55%, «Газпрома» — на 1,88%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,15%, «АЛРОСы» — снизились на 0,63%, Московской биржи — на 1,06%.



«В пятницу российский фондовый рынок торгуется в «красной зоне», старательно фиксируя прибыль после недельного ралли. Индекс Мосбиржи консолидируется около 2 570 пунктов, индекс РТС балансирует рядом с отметкой 1 252 пункта», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.