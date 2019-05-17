Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило краснодарскому Газтрансбанку (ГТ Банку) кредитный рейтинг «BB-(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства , кредитный рейтинг банка «определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

Так, умеренно низкая оценка бизнес-профиля («bb-») отражает относительно невысокую долю банка на российском рынке финансовых услуг, однако на региональном уровне банк обладает адекватными рыночными позициями и имеет устойчивую базу заемщиков и вкладчиков.

Диверсификация бизнеса оценивается как относительно низкая. Операционный доход в основном формируется процентными поступлениями по кредитам, выданным клиентам.

Стратегия ГТ Банка предусматривает рост объема активных операций за счет акцента на корпоративном кредитовании, указывают в АКРА. В части пассивных операций банк намерен развивать расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц с целью диверсификации обязательств.

Достаточность капитала банка агентство оценивает как сильную. По состоянию на 1 января 2019 года банк с запасом поддерживал нормативы достаточности (значение Н1.1. и Н1.2 составляло 23%). Способность ГТ Банка генерировать капитал оценивается как высокая. В течение последних пяти лет банк демонстрировал положительный финансовый результат.

Критический риск-профиль банка определяется высокой концентрацией его кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (свыше 78% совокупного кредитного портфеля) в сочетании с высокой долей проблемной задолженности (15% общей ссудной задолженности, из них 14% — с просрочкой от 90 дней). Дополнительное негативное влияние на риск-профиль банка оказывает наличие на балансе существенного объема вложений в непрофильные активы, представленные недвижимостью, полученной в качестве отступных.

