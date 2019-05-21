Доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров свыше 30 дней в I квартале 2019 года сократилась на 1,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,2%, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным НБКИ, в I квартале текущего года самые низкие значения доли просроченной задолженности были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (11,5%), Москве (15,0%), Московской области (16,9%), Республике Татарстан (17,1%), Ленинградской области (18,5%) и Санкт-Петербурге (18,9%).

Наибольшие доли просрочки свыше 30 дней продемонстрировали Иркутская (27,7%) и Кемеровская (25,2%) области, Красноярский край (24,9%), Омская область (24,7%), а также Республика Саха (Якутия) (23,9%).

Также в I квартале 2019 года самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребкредитам по сравнению с I кварталом 2018 года была отмечена в Ставропольском крае (минус 4,1 п. п.), Омской области (минус 3,5 п. п.), Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (минус 3,1 п. п.), Санкт-Петербурге (минус 2,7 п. п.) и Ханты-Мансийском АО (минус 2,6 п. п.).

При этом единственным регионом, где данный показатель увеличился, стала Республика Саха (Якутия) (плюс 3,0 п. п.).