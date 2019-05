Тинькофф Банк перезапустил онлайн-платформу «Тинькофф Путешествия» и представил собственное онлайновое агентство путешествий (OTA — online travel agency), через которое можно покупать авиа- и железнодорожные билеты, туры, бронировать отели и арендовать автомобили. Как подчеркивается в релизе банка, собственное агентство путешествий «Тинькофф» станет первым банковским OTA в России, доступным для любых пользователей, и расширит лайфстайл-возможности экосистемы «Тинькофф».

В рамках перезапуска платформа «Тинькофф Путешествия» заключила договоры партнерства с ключевыми международными b2b-системами бронирования и теперь может продавать авиабилеты путешественникам напрямую, а не через посредников. Также предложения «Тинькофф Путешествий» теперь доступны в крупных метапоисковиках авиабилетов (Aviasales.ru и т. д.), количество которых будет расширяться.

Пользователям сервиса для путешественников обещаны минимальные цены на авиабилеты ряда популярных авиакомпаний («Аэрофлота», «Победы», «России», UTair, «Уральских авиалиний», Georgian Airlines, Turkish Airlines и других), за которые можно получить дополнительный кешбэк в размере до 5% от «Тинькофф». Самая низкая цена на рынке на авиабилеты указанных перевозчиков стала доступна за счет отмены сервисных сборов, поясняют в банке. Список этих компаний будет пополняться по мере развития тревел-платформы.

Сервисная поддержка клиентов по вопросам покупки авиабилетов теперь полностью реализована на стороне «Тинькофф». Пользователи «Тинькофф Путешествий» могут задать любые вопросы, связанные с покупкой билетов и туров, в чате мобильного приложения «Тинькофф» или на сайте Tinkoff.ru.

Уточняется, что при повторном обращении к сервису зарегистрированным пользователям не нужно будет заново вводить свои данные для оформления билетов — они сохранятся в системе и будут загружаться автоматически.

В момент покупки авиабилетов можно будет оформить туристическую страховку.

Помимо этого пользователи могут рассчитывать на повышенный кешбэк в размере до 10% за бронирование отелей и автомобилей, следует из релиза.

Планируется, что в «Тинькофф Путешествиях» в ближайшее время будут доступны билеты на междугородние автобусы, аэроэкспрессы, организация трансферов, услуги покупки дополнительных мест к багажу в самолет и т. д.

В планах также интеграция «Тинькофф Путешествий» с голосовым помощником «Олегом» в мобильном приложении «Тинькофф». Помощник сможет подбирать и бронировать оптимальные варианты билетов и путешествий по запросу пользователя.

В сообщении Тинькофф Банка также разъясняются варианты кешбэка от сервиса путешествий. Он может начисляться рублями, милями или баллами — в зависимости от банковской карты и программы лояльности. Так, например, владельцы дебетовых и кредитных карт Tinkoff All Airlines могут вернуть за покупку авиабилета до 5% от его стоимости, держатели Tinkoff Platinum и Tinkoff Black — 3%.

В рамках продажи ж/д билетов, туров, бронирования отелей и аренды автомобилей сервис «Тинькофф Путешествия» продолжает сотрудничать с такими партнерами, как OneTwoTrip, Travelata, Booking и RentalCars.

За покупку туров пользователи сервиса «Тинькофф Путешествия» получают до 5% кешбэка по картам Tinkoff All Airlines, Tinkoff All Airlines Black Edition, Tinkoff Black Edition и 3% кешбэка по картам Tinkoff Black, Tinkoff Platinum и по ряду других карт.

За бронирование отелей и автомобилей на Booking.com и Rentalcars.com через сервис «Тинькофф Путешествия» покупателю возвращается до 10% при оплате картами Tinkoff All Airlines, Tinkoff All Airlines Black Edition, Tinkoff Black Edition и 5% по ряду других карт.



Пользователи «Тинькофф Путешествий» могут одновременно копить мили по картам Тинькофф Банка (Tinkoff All Airlines, Tinkoff All Airlines Black Edition) и мили авиакомпаний в рамках их бонусных программ. Для этого во время оформления билета нужно указать номер бонусной карты авиакомпании. Держатели карт Tinkoff All Airlines и Tinkoff All Airlines Black Edition могут компенсировать любой билет милями в мобильном приложении «Тинькофф» или на Tinkoff.ru.