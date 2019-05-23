Акибанк вводит вклад «Вкус лета». Оформить депозит можно в рублях на 186 дней.

Проценты начисляются по периодам: с первого по 62-й день — 6%, с 63-го по 124-й день — 7%, со 125-го по 186-й день — 8%.

За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 7%.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.