Олег Лагута в 2014 году стал одним из основателей Модульбанка

В Модульбанке с 23 мая вступил в должность новый председатель правления. Им стал один из трех основателей банка — Олег Лагута, сообщили в кредитной организации.

На сайте банка на момент публикации материала эти изменения еще не отражены — руководителем значится Андрей Петров. В релизе финучреждения уточняется, что он остается управляющим акционером и членом совета директоров.

«В мае 2019 года Модульбанку исполняется пять лет. Основатели изначально договорились о регулярной ротации на должности предправления, так что это плановое мероприятие», — поясняется в сообщении.

Также меняется состав правления. В него войдут только внутренние кандидаты — топ-менеджеры Модульбанка, которые управляют ключевыми направлениями, рассказали в кредитной организации.

Олег Лагута в 2000 году окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «информационные системы в экономике». В 2004 году по президентской программе повышения квалификации управленческих кадров получил второе высшее образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (нынешняя РАНХиГС) по специальности «инновационный менеджмент».

Начал карьеру разработчиком программного обеспечения еще во время обучения в вузе. В 2001 году начал работать в консалтинговой компании «МСТ Лаб», специализировавшейся на управленческом консалтинге для компаний среднего бизнеса и финансовых организаций, где разрабатывал стратегии и реализации изменений для компаний различных отраслей.

В 2006 году перешел на работу в банк «Уралсиб», где возглавил подразделение по внедрению системы сбалансированных показателей. В 2010 году возглавил офис стратегического менеджмента корпоративного блока Сбербанка. В 2014-м стал одним из основателей Модульбанка.



Модульбанк специализируется на обслуживании малого бизнеса. Напомним, это бывший банк «Региональный Кредит», развивавший с 2014 года сервис для бизнеса Modulbank, а в марте 2016-го сменивший название в соответствии с этим брендом. В сентябре 2016 года доли в капитале получили создатели проекта Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, у которых и сейчас по 7,5% в банке. Ключевым акционером Модульбанка с долей около 68,33% выступает один из собственников КБ «Восточный» Артем Аветисян, в число акционеров также входит еще один совладелец «Восточного» — Шерзод Юсупов (7,6%), оба они — члены совета директоров Модульбанка.