Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в середине 1992 года как ТОО «Коммерческий банк «Бийск» и изначально базировался в соответствующем городе Алтайского края. В 1993 году наименование и организационно-правовая форма были изменены на ОАО «Муниципальный коммерческий банк «Бийск». С 2002 года банк осуществлял свою деятельность как ОАО «КБ «Региональный кредит».

С декабря 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. В 2005 году банк заключил партнерское соглашение с Ассоциацией региональных кредитных агентств (АРКА) и начал сотрудничество с входящей в финансово-промышленный холдинг Kardan (Нидерланды — Израиль) голландской компанией TBIF BV, которая примерно в то же время получила контроль над сетью АРКА. Вплоть до 2007 года «Региональный Кредит» расширял партнерскую сеть через кредитные агентства, открывая параллельно собственные подразделения.

В 2009 году головной офис банка был переведен из Бийска в Кострому.

В 2014 году банк запустил сервис для обслуживания индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса под брендом Modulbank. Основателями и руководителями проекта выступили бывшие топ-менеджеры центрального аппарата Сбербанка РФ Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута. За первый год существования Modulbank его клиентами стали 13 тыс. предпринимателей. Проект стал успешным и показал хорошие результаты, в связи с чем в марте 2016 года «Региональный Кредит» сменил наименование на «Модульбанк», перестроив процессы, закрыв «розницу» и сконцентрировавшись на работе с малым бизнесом. Вклады физических лиц, открытые ранее, сохранились и находятся в банке до востребования.

В 2010 году основным бенефициаром банка через страховую компанию «АРКА-Страхование» (ранее — СК «Гарант») выступала Анна Митрус, контролировавшая 99,99% кредитной организации. В апреле 2011 года доля Митрус уменьшилась до 25,01% акций, а в начале 2012 года директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян стал мажоритарным владельцем банка, увеличив свою долю с 19,76% акций до 74,99%.

В начале 2015 года Артем Аветисян выступал единственным бенефициаром кредитной организации с долей в 100%. На текущий момент Артем Аветисян остается крупнейшим бенефициаром банка, владея напрямую 68,33% акций. Пакет в 7,60% акций принадлежит Шерзоду Юсупову. В сентябре 2016 года в состав акционеров вошли создатели Модульбанка — Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута, каждый из которых контролирует по 7,50%. Михаилу Соколову принадлежит 1,57% акций.

Сеть банка помимо головного офиса в Костроме и двух филиалов (в Новосибирске и Москве), включает в себя один дополнительный офис филиала «Сибирский». По данным годового отчета МСФО за 2017 год среднесписочная численность персонала составила 841 человек, в том числе основного управленческого персонала 10 человек.

На текущий момент банк предлагает юридическим лицам РКО, эквайринг и удаленное обслуживание по системе интернет-банкинга. Исходя из данных годового отчета МСФО за 2017 год в корпоративном кредитном портфеле организации преобладают следующие отрасли экономики: торговля и ремонт (48,4%) и сфера услуг (13,3%), меньшими долями обладают транспортные услуги (5,3%), производство (3,9%) и строительство (6,5%).

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 32,1% (или 3,9 млрд рублей), составив 15,9 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 64,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату доля привлеченных средств физических лиц минимальна (менее 1%);

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 51% до 64,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,1 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 19,5% до 17%, при этом их номинальный объем увеличился на 364,4 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 2,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 5,5% (или 129,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,1% и 85,9% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 16,1% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 68,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 81,9% и 18,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 6,4% до 6%, при этом их номинальный объем увеличился на 190,1 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 67,5% до 68,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,8 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 5,3% до 7,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 512,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13,9% до 9,2%, при этом их номинальный объем сократился на 201,8 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 1,7% до 1,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 27 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 4,2% до 4,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 176,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 955,5 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 190,1 млн рублей (или 24,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 96,2%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 59,7%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,7% до 4,4%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,7%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 99,4 млн рублей (10,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 1,2 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 2,7 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 151,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 528 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 48 млн рублей.

Совет директоров: Артем Аветисян (председатель), Андрей Петров, Михаил Соколов, Шерзод Юсупов.

Правление: Андрей Петров (председатель), Сергей Голубев, Яков Новиков, Олег Лагута.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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