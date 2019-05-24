Сбербанк разработает новую стратегию и новую дивидендную политику в 2021 году. Об этом на годовом собрании акционеров заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«В нашей дивидендной политике вознаграждение: по достижении уровня достаточности капитала 12,5% размер дивидендов — 50%. Мы не можем закрепить это на веки вечные, мы не можем сказать, какая волатильность будет на рынке, может всякое случиться. Но если будет все хорошо и наша достаточность будет не ниже 12,5%, мы будем платить 50%. В новой стратегии, после 2020 года, я думаю, что мы примем новую дивидендную политику, обсудим ее со всеми нашими акционерами», — сказал Греф.

Позднее зампред Сбербанка Александр Морозов пояснил журналистам, что речь пойдет как об изменении частоты выплат, так и показателей, на основе которых рассчитывается вознаграждение.

«Мы рассмотрим опцию изменения дивидендной политики, в частности периодичность выплат дивидендов, когда мы будем готовить и представлять нашу стратегию на три года. И часть этой стратегии будет новая дивидендная политика. В этой новой дивидендной политике мы определим целевые значения по уровню достаточности капитала, которые мы хотим достичь и, соответственно, периодичность выплаты и дадим какие-то guidances», — сказал Морозов.