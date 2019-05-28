В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше, а пятая часть, около 10 млрд монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение. Остальное, по-видимому, безвозвратно утеряно. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

«Чтобы вытащить какую-то часть из копилок, необходимо создать условия для более активного оборота монет, — сказал Демиденко. — Рынок тоже стал над этим работать. В Москве, например, есть организация, которая активно собирает монеты от населения. Но пока приходится выпускать в обращение очень много монет: только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9 миллиарда монет. Из обращения вернулось 1,7 миллиарда монет, а 1,2 миллиарда (около шести тысяч тонн) осталось у населения».

Банк России уже прекратил чеканку номиналов 1, 5, 10 и 50 копеек, но не рассматривает вывод маловостребованных монет из обращения.