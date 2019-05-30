Чистая прибыль группы ВТБ за первые три месяца 2019 года уменьшилась на 16,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 46,5 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО опубликовал в четверг банк ВТБ, головной банк группы.

Снижение показателя в банке объясняют «сокращением чистого процентного дохода и снижением прочих операционных доходов на 22,2%, что было частично компенсировано снижением расходов на создание резервов и сокращением расходов на содержание персонала и административные расходы».

Чистые процентные доходы в I квартале 2019 года снизились на 10,4% по сравнению с прошлым годом, до 104,2 млрд рублей. Чистая процентная маржа сократилась на 90 базисных пунктов до 3,2%. Чистые комиссионные доходы в I квартале 2019 года снизились на 1,4% по сравнению с прошлым годом, до 21,6 млрд рублей.

Активы группы на 31 марта 2019 года достигли 14 трлн 841,8 млрд рублей, увеличившись за квартал на 0,6%, свидетельствуют материалы ВТБ.



Кредитный портфель группы в I квартале 2019 года сократился на 1,2%, до 11 трлн 291,5 млрд рублей. В банке это связывают с тем, что рост кредитов физическим лицам, составивший 5,9%, был компенсирован снижением на 3,7% кредитов юридическим лицам. Рыночная доля группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования составила 18,5% и 18,4% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 марта 2019 года составила 5,8%, увеличившись на 10 б. п. по сравнению с 5,7% по состоянию на 31 декабря 2018 года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю на конец I квартала составило 6,5%, по сравнению с 6,4% на 31 декабря 2018 года. Покрытие неработающих кредитов резервами за первые три месяца не изменилось и осталось на уровне 112% по состоянию на 31 марта 2019 года.

Средства клиентов составили 10 трлн 149 млрд рублей на 31 марта 2019 года, сократившись в I квартале на 2,4%. Средства клиентов — юридических лиц сократились на 6,9% в I квартале 2019 года, в то время как средства клиентов — физических лиц выросли на 3,6%. Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 19,4% и 14,8% соответственно.

В I квартале группа ВТБ поддерживала стабильный уровень достаточности капитала: на 31 марта 2019 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,7% и 12,3% соответственно, по сравнению с 13,5% и 12,0% на 31 декабря 2018 года.



«Результаты первого квартала 2019 года — чистая прибыль в размере 46,5 миллиарда рублей и рентабельность капитала (ROE) на уровне 12% — подтверждают наш прогноз по прибыли на текущий год. Мы продемонстрировали уверенную динамику ключевых показателей: расходы на содержание персонала и административные расходы в первом квартале снизились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы также продолжили увеличивать доли рынка в розничном сегменте, нарастив и кредитный портфель, и привлечения от физических лиц больше средних показателей по рынку», — отметил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

