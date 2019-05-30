Абоненты Tele2 жалуются на сбои в работе оператора, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы зафиксировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Челябинска, Краснодара и ряда других городов.

Чаще всего абоненты сообщают о сбое в работе всех сервисов (50%). Еще 39% жалуются на проблемы с мобильной связью, 9% — на отсутствие доступа к мобильному Интернету.



«У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного Интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена», — прокомментировали в пресс-службе Tele2.

